Milano, in treno da Parigi con 64 ovuli di cocaina nello stomaco: arrestato



Ingerisce ovuli di droga e raggiunge l'Italia da Parigi in treno. In manette un mauritano di 26 anni, regolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato arrestato sabato scorso dalla polizia ferroviaria in stazione Garibaldi. Scendendo da un Tgv proveniente dalla capitale francese, è stato notato dalle pattuglie Polfer impegnate in un servizio antiterrorismo mentre cercava di eludere i controlli.



Nonostante il possesso di regolare permesso di soggiorno, il particolare nervosismo e il fatto che si toccasse continuamente l'addome ha insospettito i poliziotti. Portato in ospedale Niguarda, è stato sottoposto ad analisi radiologica dalla quale è risultata la presenza di numerosi involucri a forma ovoidale. Ci sono voluti due giorni per il recupero della sostanza ingerita: 64 involucri per un peso complessivo di 730 grammi di cocaina. Processato con rito direttissimo, il 26enne si trova ora al carcere di San Vittore