Milano: in vigore il nuovo regolamento sui monopattini, multe fino a 99 euro

Scattano i controlli e le prime sovvenzione per chi viola il regolamento sull'uso dei monopattini. Una multa da 26 a 99 euro, che, se pagata entro 5 giorni, scende dalla quota minima a 18,20: e' quanto prevede il nuovo regolamento comunale di Milano per l'uso di monopattini, segway, hoverboard, skateboard e monoruote, ovvero tutti i nuovi strumenti di mobilita' cittadina, fuori dalle limitazioni e dai percorsi indicati nel regolamento stesso. Si tratta di una sperimentazione in vigore da qualche giorno e durera' un anno, che recepisce le linee guida del Ministero dei trasporti.

I mezzi di ultima generazione "non sono giocattoli e la strada non e' una giostra, per questo siamo stati chiari nel definire gli ambiti dove possono circolare al fine di garantire la sicurezza di tutti. Chi li usa deve farlo con prudenza e attenzione per se' e per gli altri. Soprattutto, e' bene ricordarlo, i marciapiede sono fatti per i pedoni", ha affermato l'assessore alla Mobilita', Marco Granelli, commentando il provvedimento. I monopattini elettrici potranno quindi circolare nelle aree pedonali ma con una velocita' non superiore ai 6 chilometri orari, sulle piste ciclabili e nelle zone 30 (limite massimo 20 km/h); inoltre in base a questo regolamento dovranno essere dotati di limitatori di velocita'. Vietate invece le strade con rotaie, quindi molte di quelle centrali. Quanto alla sosta il Comune invita al "buonsenso" o a parcheggiare questi mezzi negli stalli di sosta delle biciclette.