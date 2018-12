Milano, inaugurata una nuova struttura per senzatetto in zona Trenno

MILANO: INAUGURATA UNA NUOVA STRUTTURA PER SENZATETTO MILANO

Una microcomunita' con 25 posti letto che diventera' una casa per chi non ha un tetto ed e' costretto a vivere per strada. E' stata inaugurata oggi in via Giorgi 31 una struttura di proprieta' comunale che verra' gestita, per conto dell'Amministrazione di Milano, da Fondazione Progetto Arca, vincitrice dell'avviso pubblico. Si tratta di uno dei tasselli della riorganizzazione del sistema di accoglienza per i senza dimora annunciata dal Comune e che prevede un ampliamento dell'offerta in termini quantitativi, ma anche il miglioramento in termini qualitativi del servizio.

Affacciato sul parco di Trenno, lo stabile si sviluppa a piano terra ed e' organizzato in una zona giorno per le attivita' di comunita', comprendente sala TV e sala da pranzo con adiacente cucina, dove i pasti saranno portati direttamente dalla cucina centrale di Progetto Arca di via Agordat. La zona notte e' organizzata in cinque camere, allestite con comodini e armadi per gli effetti personali degli ospiti. I bagni comprendono sette servizi igienici e quattro docce. C'e' infine lo spazio lavanderia, il magazzino e i locali degli operatori e dei volontari di Progetto Arca.