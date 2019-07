Milano: incendio in capannone in scalo Farini, nessun ferito



Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 7.30 in un capannone all'interno dello scalo ferroviario Farini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco sarebbero stati dei copertoni che hanno generato un'alta colonna di fumo nero. Le fiamme sono state domate e la situazione e' sotto controllo. Da quanto e' stato riferito dal 118 nessuna persona e' rimasta ferita o intossicata