Milano, incendio nel palazzo in via Cogne. Morto il 13enne, aperta inchiesta

Incendio Milano:morto tredicenne,indagini per omicidio colposo

E' morto alle 10.04 di questa mattina Haitam E., il tredicenne rimasto vittima dell'incendio di ieri in via Cogne, quartiere Quarto Oggiaro a Milano. La situazione e' precipitata nell'ultima ora sebbene i medici avessero provato a tenerlo in coma farmacologico. A questo punto il reato per cui e' stato aperto un fascicolo di indagine e' di omicidio colposo. Sul caso procedono i carabinieri del nucleo operativo della compagnia porta Magenta, sotto il coordinamento della pm Ilaria Perinu.