Milano, incidente con morto in viale Monza. Il pirata: "Un colpo di sonno"

La vittima Livio Chiericati

"Ho avuto un colpo di sonno e non ho visto il semaforo rosso". Cosi' nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano si e' difeso Franko Della Torre., 33 anni, arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravata dall'omissione di soccorso per avere travolto col Suv di proprieta' della moglie l'auto di Livio Chiericati. Il manager, 57 anni, e' stato lasciato agonizzante nelle lamiere della sua macchina ed e' morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale di Rho. Dalle indagini della Polizia locale, coordinate dal pm Francesco Cajani, e' emerso che Della Torre, poco prima delle 7 di domenica mattina, ha investito quasi frontalmente la Nissan Qashqai di Chiericati passando col 'rosso' il semaforo all'incrocio tra viale Monza e via dei Popoli uniti e poi e' fuggito. Dalle immagini di una telecamera visionate dagli inquirenti si vede che l'investitore stava viaggiando a una velocita' elevata. Il pm contesta all'indagato due aggravanti previste dalla nuova legge sull'omicidio stradale: l'aver 'bruciato' il rosso e la velocita' "in un centro urbano" "pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore ai 70 km/h".

Non sono ancora noti gli esiti degli esami a cui e' stato sottoposto Della Torre. per verificare se avesse assunto alcol o droghe. Dopo l'incidente, l'uomo e' andato in ospedale a Rho ed e' stato arrestato, piantonato in ospedale e poi trasferito in carcere. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, gli inquirenti gli hanno chiesto se dopo l'incidente avesse portato via qualcosa dall'auto dal momento che un teste ha riferito di averlo visto 'armeggiare' nel veicolo, come se fosse alla ricerca di qualcosa. Una pista investigativa che va collegata con la perquisizione nell'abitazione di Della Torre, durante la quale sono stati trovati degli scatoloni con dentro dei soldi finti. Sono in corso accertamenti anche considerando che l'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio. Al gip Valerio Natale, che nelle prossime ore decidera' se convalidare la misura di custodia cautelare, l'automobilista ha detto di avere tolto dall'auto lo zainetto della figlia.