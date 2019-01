Milano incoronata Città dell'Anno 2019 da WallPaper Magazine

Milano incoronata "Città dell'anno 2019" dalla rivista inglese Wallpaper Magazine, che si occupa di arte, moda e architettura. Il capoluogo milanese ha sopravanzato altre città come Sharjah, Shanghai, Helsinki e Vancouver. Per i giudici, "Milano sta vivendo un eccitante Rinascimento", grazie alla presenza di player come Miuccia Prada, Giorgio Armani, la Triennale, Herzog & de Meuron.