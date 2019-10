Milano, ipnosi per operare chirurgicamente una anziana alla valvola aortica

Milano, ipnosi per operare una anziana alla valvola aortica

Una donna di 82 anni è stata operata al Niguarda di Milano per la sostituzione di una valvola aortica. La particolarità? Invece di essere anestetizzata, è stata addormentata con l'ipnosi. La sedazione era infatti sconsigliata a causa di uno stato di sofferenza polmonare legato a una broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e agli esiti di una recente polmonite, unito a una particolare conformazione anatomica del collo che in caso di complicanze avrebbe reso difficile l'intubazione. La paziente - che "per tutta la durata dell'intervento ha mantenuto un'ottima stabilità dei parametri respiratori ed emodinamici (quelli che preoccupavano in caso di sedazione)", informano dalla struttura sanitaria - ha spiegato di non avere sentito "alcun fastidio" e ha raccontato di aver fatto con la mente un viaggio indietro nel tempo fra i paesaggi della sua giovinezza. "I colori erano molto vividi", ha detto, riferendo di "un profumo di limoni selvatici".

La procedura di ipnosi è stata condotta da Sandra Nonini, specialista dell'Anestesia e rianimazione 3 diretta da Maria Pia Gagliardone. "Ho fatto concentrare la paziente su un punto - ricorda - e l'ho portata a lavorare sulla respirazione. Quindi l'ho portata a immaginare di trovarsi nel suo luogo sicuro. In questo stato di trance, che è ben diverso dal sonno, abbiamo potuto completare l'intervento grazie a uno stato di immobilità tenuto dall'inizio alla fine della procedura"