Milano e la digital way of business. Easyfeel, Area S-Up, Satispay

Eccellenze milanesi e italiane al The Digital Way of Business, il titolo del meeting 2017 della Confederazione delle Junior Enterprise (JADE Italia), tenutosi tra il 12 e il 13 maggio. In apertura del meeting Sarah Lenggenhager, presidente JADE Italia, ha spiegato l'importanza del momento: "Presto la digital way per il business potrebbe essere, se non l’unica, quantomeno la più battuta. L’Italia non fa eccezione, anzi i macro-trend di crescita lo dimostrano”. Su questo percorso si sono collocate alcune delle più forti realtà italiane, e in particolare milanesi.



Grazie al supporto di Assolombarda che, in qualità di main sponsor, che ha ospitato l’evento presso la sua sede, e di ospiti di eccezione quali PwC, Vodafone Italia, A.I.I.P. (Associazione Italiana Istituti di Pagamento e Moneta Elettronica) rappresentata dal presidente Pimpinella ed altre realtà in forte crescita nel panorama digitale italiano quali EasyFeel, Area Start-up e Satispay, il tema dell’innovazione digitale e del nuovo assetto che il mercato dei servizi acquisirà nell’immediato futuro è stato trattato sotto molti punti di vista.



Un elemento che può senz’altro fare da comune denominatore al ricco panorama che è emerso dagli interventi e dai workshop durante le due giornate, è che grazie al digitale l’esperienza individuale nel mercato sta acquisendo una nuova, inedita rilevanza. Ciò è tanto vero per il consumatore quanto per l’imprenditore. Attività anche piccole possono inserirsi in un mercato enorme ed estremamente vitale, il che, nel nostro Paese a prevalenza di PMI, può costituire un cambiamento di portata davvero epocale.



Del resto, ribadisce Sarah Lenggenhager, “il digitale sarà senza dubbio ricordato come una delle grandi disruption della storia dell’economia. Istituzioni, imprese e associazioni come le Junior Enterprise hanno in qualche modo il compito di diffondere un sufficiente grado di conoscenza in merito ai rischi e alle opportunità che sono connaturati alle grandi trasformazioni.”