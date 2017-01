Milano, la "moschea" in zona Lorenteggio si allarga. Ira dei residenti

SI ALLARGA LA MOSCHEA DI VIA GONIN

La moschea di via Gonin si allarga. Un intero quartiere di Milano è preoccupato. Già, perché in zona Lorenteggio il centro culturale islamico adibito in realtà a moschea diventerà ancora più grande. Il centro culturale islamico, come riporta Libero, ha infatti acquistato 500 metri quadri di spazio adiacenti alla struttura già in uso.

UN MILIONE DI EURO PER 500 METRI DI SPAZIO

La comunità araba della zona ha messo a disposizione i soldi necessari per l'ampliamento visto che gli spazi del centro di via Gonin erano considerati dai fedeli, in continuo aumento, troppo piccoli per pregare adeguatamente. E così è stato acquistato il grande spazio adicante allo scantinato già in uso al prezzo di un milione di euro.

PAURA IN ZONA LORENTEGGIO

Ci sono delle preoccupazioni dei residenti della zona per la presenza sempre maggiore di musulmani e per un centro di aggregazione così grande che potrebbe anche comportare un allarme sicurezza. Senza contare le perplessità sulla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli spazi. Il timore di proselitismo, soprattutto in un momento come questo, è sempre molto alto.