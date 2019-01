Milano, la Nike vende gli hijab sportivi. Ma è polemica: le denuncia di Silvia Sardone



"Reputo una follia il fatto che la Nike in Italia metta in vendita col proprio marchio l’hijab sportivo per donne musulmane". Queste le parole di Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto, che ha sollevato il caso, come riporta ilgiornale.it. Si tratta del velo allacciato sotto la gola utilizzato dalle donne musulmane per coprire il capo e la spalle

Seondo la consigliera lombarda "Nike si dimostra disposta a monetizzare sull’oppressione delle donne in un Paese come il nostro, aperto, democratico e civile, senza pensare all’ideologia misogina che sta dietro la cultura islamica". Va detto anche che non è la prima volta che la nota marca sportiva commercializza questi indumenti e non solo nei paesi islamici, tanto che esiste la linea Nike Pro Hijab.