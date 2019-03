Milano, la nuova Pizza Eataly in collaborazione con Slow Food. VIDEO

Milano, presentata la nuova Pizza Eataly in collaborazione con Slow Food

E' stata presentata all'Eataly di Milano in Piazza XXV Aprile la nuova Pizza Eataly, un progetto di filiera realizzato in collaborazione con Slow Food. "L'idea nasce da un percorso che stiamo affrontando da molto tempo, dallo spaghetto al pomodoro seguiamo la filosofia di riscoprire grandi classici in purezza. La pizza in Eataly è da sempre importantissima. Abbiamo deciso di trovare una ricetta che fosse comune a tutti i nostri Eataly un nostro punto di vista preciso”. Lo ha detto Marcello Favagrossa, responsabile comunicazione e marketing Eataly, ai microfoni di Vista alla presentazione della nuova pizza Eataly a Milano.