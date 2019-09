Milano, la Polizia ha messo i sigilli al teatro Ciak: "Violate norme edilizie"

Milano, la Polizia ha messo i sigilli al teatro Ciak

Sequestrato il teatro Ciak di Milano, già palcoscenico per X Factor. La Polizia locale è intervenuta questa mattina con il personale della squadra di pg del dipartimento salute, ambiente e lavoro ed il coordinamento del pm Francesco De Tommasi. Gli agenti hanno piombato i tre cancelli di ingresso e messo i sigilli all'area dove sorge la tensostruttura che, secondo l'ipotesi, e' in via di demolizione per essere ricostruita, nonostante sia scaduta l'autorizzazione temporanea del Comune. Il reato e' mancata demolizione di opere abusive.