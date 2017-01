Milano, la School of Management del Politecnico tra le top al mondo

La School of Management del Politecnico di Milano ancora una volta tra le migliori business school del mondo. Nel QS Global Business Schools 2017, ranking che identifica i migliori 250 master MBA full time in 36 Paesi nel mondo, l'istituto viene riconosciuto tra le 29 Scuole mondiali meritevoli di essere inserite nelle Top-Tier Employability per il 2017, grazie alle opportunita' di lavoro e di carriera date agli studenti e all'eccellenza nella ricerca. L'indagine e' stata condotta considerando le risposte di oltre 12 mila datori di lavoro (che hanno valutato i migliori programmi MBA full time per le opportunita' di lavoro offerte) e di oltre 76 mila accademici, di cui 8 mila esperti nel campo del business e della gestione aziendale, interpellati per l'aspetto legato all'eccellenza della ricerca delle Scuole.

"Si tratta di un risultato importante - dichiara Raffaello Balocco, direttore del Master MBA Full Time - che conferma la validita' del processo di innovazione dei nostri prodotti, sempre piu' vicini non solo alle esigenze dei nostri studenti, ma anche delle aziende". "Oggi - prosegue Balocco - il nostro MBA e' sviluppato in partnership con oltre 30 imprese nazionali e internazionali che hanno un ruolo attivo nel programma sin dall'inizio attraverso eventi di networking, business seminar, attivita' di mentorship e progetti sviluppati in collaborazione con i partecipanti al Master".