Milano, la strategia dei pisapiani. Che rimpiangono Sel. Inside

di Fabio Massa



Lo spazio politico c'è. Eccome. Con mal di pancia. L'esperienza di Pisapia, che oggi è in Puglia, pare sia su un binario difficile ma che può davvero portare un treno per la sinistra. Le sue truppe, intanto, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, si imbarcheranno ugualmente sul bastimento di Sinistra Italiana, in attesa che Campo Riformista prenda davvero il volo. Il piede in due scarpe è quello di buona parte della ex-Sel lombarda e soprattutto milanese, che rimpiange addirittura di non avere più la forma-partito di Sinistra Ecologia e Libertà che in questo momento di grandi spazi sarebbe stata utile.



L'idea è quella di vedere se Sinistra Italiana può essere un contenitore largo che prenda tutta la sinistra. Ma senza chiudersi in un recinto. Di certo quello che sta progettando Pisapia non è un partito strutturato, con annessi e connessi, ma un partito leggerissimo, anche abbastanza leaderistico, dove il personaggio carismatico propone temi, propone problemi da risolvere ma soprattutto soluzioni. I supporter dell'ex sindaco di Milano sono molto contenti della portata che hanno avuto le interviste dell'avvocato durante la pausa invernale. Ora si tratta di metterci dentro dei contenuti specifici, di qualità. E' su questo cantiere che il lavoro prosegue indefessamente. Con un punto che fa venire il mal di pancia ai Fassina e un punto che di ritorno fa venire il mal di pancia ai pisapiani. Quello che fa venire il mal di pancia a Fassina è che Pisapia, in ossequio al modello Milano, assolutamente non vuole precludersi la via della sinistra di governo, e tantomeno un possibile accordo con il Partito Democratico.



Quello che fa venire il mal di pancia a Pisapia è l'essere dipinto come la stampella rossa in soccorso al redivivo (forse) Matteo Renzi. Certo è che sotto la Madonnina tra i banchi del consiglio comunale ma non solo, è stata presa con enorme favore la lettera inviata dall'attuale sindaco, Beppe Sala, al Corriere della Sera, con la quale di fatto si sgancia una volta di più dall'orbita renziana. Un intervento che però ha causato irritazione, anche se è condiviso - in larga parte - anche dal ceto politico milanese, che è in una fase di studio delle possibilità e non più polarizzato, come prima del referendum, in un pro o contro l'ex premier. Di più: c'è molta confusione sotto al sole perché la mobilitazione dei circoli per il prossimo fine settimana è confermata, ma non si capisce con quale programma, con quale idee. E queste, nelle latitudini di Milano, sono alla base di qualunque progetto. Senza, e Pisapia lo sa bene, non se ne fa nulla.



@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it