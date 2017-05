Milano lascia solo Minniti (tranne Rozza). Lo spillino di Mario Rossi

Ma perché Domenico Luca Minniti, detto Marco, ministro dell’interno, non ha più diritto di cittadinanza a Milano? E’ presto detto. Perché la città operosa e moderata, generosa, Milan col coeur in man, come si diceva un tempo, ha alzato bandiera bianca. In giro si vedono solo le truppe (stimate in 10mila) di Pierfrancesco Majorino (sindaco ombra), paladino della marcia del 20 maggio pro immigrati. Ma si può essere certi che arriverà su piazza anche la furia padana di Matteo Salvini.



Ma quali sono le responsabilità gravi del ministro dell’Interno, tanto impegnato nei negoziati con Libia e Marocco per contenere gli sbarchi dei migranti? Beh, Minniti (già inventore delle cariche di alleggerimento della Polizia, per disperdere i no-tutto senza fare troppi danni) è responsabile del blitz alla stazione Centrale. Iniziativa messa a segno dal questore dopo un’aggressione ai carabinieri, ma destinata a bonificare piazza Duca d’Aosta dai gruppi d’immigrati irregolari che bivaccano quotidianamente davanti alla porta d’ingresso della città. E’ rimasta a difendere Minniti la conterranea Carmelina RozMilaza, assessore alla Sicurezza, già sindacalista nelle case popolari. Lei conosce bene regolari e irregolari.



Mario Rossi