Milano Latin Festival: nel primo weekend 12mila presenze ad Assago

Sono 12mila le persone che hanno varcato le porte del Milano Latin Festival nei primi tre giorni della quinta edizione della kermesse di Assago, danzando nelle cinque piazze da ballo del festival, degustando la gastronomia dei ristoranti e dello street food latinoamericano, assistendo agli spettacoli di cultura e folklore al Padiglione delle Nazioni e soprattutto calcando la pedana della nuova area concerti. Le luci del palco di Assago hanno illuminato le note dei concerti di Mau y Ricky nella serata inaugurale del Festival, giovedì 16 giugno: il duo pop venezuelano ha fatto ballare ed emozionare tutti con una scarica di simpatia travolgente; venerdì 17 giugno la voce suadente di Alexander Abreu e le sofisticate note della sua orchestra Havana D’Primera hanno entusiasmato gli amanti di uno dei più importanti interpreti della salsa cubana, mentre nel primo sabato sera dell’edizione 2019 il palco di Assago è diventato incandescente grazie a Jacob Forever, uno dei maggiori esponenti del panorama reggaeton e urban di Cuba. Questa sera attendiamo il gruppo colombiano Orquesta Guayacán, un’orchestra di salsa che a partire dai primi anni ’90 ad oggi continua a mietere grandi successi.

Da oggi lunedì 17 giugno, spazio a #Giornalistinfestival (info QUI) quattro giorni di eventi dedicati al mondo del giornalismo, mentre il prossimo concerto è in programma giovedì 20 giugno ed una vera e propria bomba ad orologeria: Daddy Yanke (info QUI), l’artista urbano di Porto Rico re indiscusso del Reggaeton, per la prima volta sul palco del Milano Latin Festival e ormai sold out da tempo.