Milano, latitante da 15 anni arrestato vicino a casa della madre

E' stato arrestato dopo 15 anni di latitanza dalla squadra Mobile di Milano, Guido Maleci, 53enne, che doveva scontare 13 anni e 8 mesi per reati contro il patrimonio anche in forma associativa. Durante gli anni della sua attivita' criminale Maleci falsificava documenti per poi commettere truffe, soprattutto a danni di banche: in questo modo si era molto arricchito negli anni '90. Il suo cumulo di pene era diventato definitivo nel 2004, quando pero', dopo un breve periodo di latitanza in Italia era scappato in Argentina, dove aveva cambiato identita' e si era spacciato per esperto di chirurgia estetica. Lo scorso 7 ottobre (ma la notizia e' stata diffusa solo oggi), la Mobile milanese - guidata da Marco Cali' - lo ha rintracciato a Milano, vicino alla casa della madre, nella zona di viale Monte Ceneri, a nord del centro. Gli agenti sono riusciti ad arrivare a lui tramite i social network e monitorando i movimenti delle persone vicine. Proprio qualche giorno fa era tornato dal paese sudamericano in Italia passando i controlli con un documento vero fornito dal consolato argentino: false erano pero' le generalita'.

Lo stesso documento non ha funzionato, l'altro giorno, quando il latitante lo ha mostrato ai poliziotti che lo hanno controllato a Milano, mentre era in compagnia della fidanzata. I due avevano con se' molto denaro. Dal 1993, l'uomo e' stato ripetutamente sottoposto a misure cautelari personali e ha poi riportato numerose condanne per associazione per delinquere, ricettazione, falso materiale, favoreggiamento reale, truffa, violazione delle norme sull'uso delle carte di credito, contraffazione di pubblici sigilli e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Negli anni '90 aveva poi architettato un sistema di riciclaggio di assegni rubati all'interno del quale era il destinatario finale delle somme di denaro; nonostante gli avvisi della questura di Lecco e le misure di sorveglianza a cui era sottoposto a Milano, aveva continuato a delinquere: nel corso di una perquisizione gli agenti avevano trovato in casa sua apparecchiature e altro materiale per la falsificazione come timbri di alcuni Comuni italiani, moduli di patenti, di carte identita' e di codici fiscali, carnet di assegni e libretti postali. C'e' il sospetto che anche in Argentina abbia accumulato un cospicuo patrimonio, ma su questo proseguono le indagini della polizia.