IMPRESE-LAVORO.COM Annone-Brianza - Milano-Lecco: inaugurato il nuovo ponte di Annone Brianza dopo il crollo del 28 ottobre 2016, alla presenza, tra gli altri, del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli , del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini. La struttura sara' dedicata al professor Claudio Bertini, che rimase schiacciato nella sua vettura dal crollo del viadotto, ricordato oggi con un minuto di silenzio. Il nuovo ponte e' lungo 44 metri, pesa 250 tonnellate ed e' costituito da un'unica campata in acciaio, con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio. In questo modo viene assicurata una luce libera maggiore rispetto alla precedente, per attenuare l'impatto dei camion. Il ponte monitora il traffico pesante in transito.