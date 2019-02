Milano: lite in discoteca, poi l’agguato all’uscita dell’Armani Privé



Un 19enne e' stato aggredito da un coetaneo che lo avrebbe colpito con un'arma da taglio al naso e alla nuca fuori dal locale Armani/Prive' in zona Montenapoleone. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Duomo sembra che il 19enne, intorno alle 4.30, sia rimasto coinvolto in una lite per futili motivi all'interno del locale che sarebbe poi degenerata in strada, secondo quanto riferito da una testimone.



L'aggressore sarebbe poi scappato a bordo di un'auto sui c'erano dei suoi conoscenti. Sul posto e' intervenuto anche il 118 che ha trasportato in codice verde al ospedale Fatebenefratelli la vittima, dove e' stata medicata e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.