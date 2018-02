Lo accoltella dopo lite a Milano, indagato per tentato omicidio

Un italiano di 41 anni e' stato indagato per tentato omicidio per aver accoltellato un conoscente all'addome. E' accaduto ieri in via Creta 15, zona Lorenteggio a Milano, intorno alle 19.45. La vittima, un egiziano di 43 anni ha riferito di essere stato aggredito dopo un diverbio di chi non sono ancora stati chiariti i motivi. Quindi e' stato trasportato in codice giallo ma non in pericolo di vita all'ospedale San Paolo.