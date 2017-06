Milano, lunghi applausi a funerale Paolo Limiti: Venier scoppia in lacrime



Almeno tre lunghi applausi hanno accolto il feretro del conduttore tv Paolo Limiti, morto ieri a 77 anni a Milano, all'arrivo nella Chiesa di Santa Maria Goretti, in via Melchiorre Gioia, a pochi metri dalla sua casa milanese. Al momento dell'ingresso è scoppiata in lacrime Mara Venier, seduta in prima fila accanto alla figlia di Claudio Villa, Manuela, alla giornalista Silvana Giacobini e all'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno.



Tre le corone di fiori all'esterno della chiesa c'è anche quella di Gina Lollobrigida. A portare un ultimo saluto a Limiti sono arrivati, tra gli altri, Lele Mora, l'attore Francesco Salvi e la cantante Wilma De Angelis. Il parroco ha invitato operatori tv e fotografi a lasciare la Chiesa dopo alcuni scatti e riprese "su richiesta dei familiari".