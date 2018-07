Milano, maltrattamenti al nido: tre condanne e una assoluzione

Maltrattamenti ai bambini nell'asilo nido milanese "Baby World Bicocca": il processo di primo grado si è concluso con tre condanne ed una assoluzione. Il gup Raffaella Mascarino ha inflitto tre anni con rito abbreviato ad Enrico Piroddi, ex titolare, mentre l'ex coordinatrice Milena Ceres è stata condannata a sette mesi in continuazione con la pena a 2 anni e nove mesi già patteggiata in passato. Condannata anche un'altra maestra, a un anno e quattro mesi, assoluzione nei confronti di un'altra insegnante.

I fatti emerserso nel luglio del 2016, i reati contestati a vario titolo sono di maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione. Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni, le difese hanno preannunciato ricorso.