Milano, Manzoni occupato. La preside annulla le gite e minaccia 5 in condotta

Liceo Manzoni di Milano occupato, linea dura della preside



Gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano pagano un prezzo per i cinque giorni di occupazione terminati sabato scorso: preside e professori hanno optato per la linea dura annullando tutte le gite scolastiche in programma. E c'è nell'aria anche l'idea di assegnare un 5 in condotta agli studenti più coinvolti nelle proteste. A pesare nella scelta della dirigente Milena Mammani soprattutto l'illegalità del gesto di impedire ad altri studenti di frequentare liberamente le lezioni durante i giorni della protesta. E male è andato l'incontro per una tentata conciliazione avvenuto martedì: le parti sono rimaste sulle proprie posizioni.