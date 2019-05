"Milano marcia per il clima": studenti in piazza

"Milano marcia per il clima": partita da largo Cairoli la manifestazione che si svolge nell'ambito del secondo appuntamento del 'Global Strike for The future' che chiede politiche attive per intervenire a difesa del pianeta. Tanti i ragazzi in piazza, anche giovanissimi, accompagnati dai genitori, con cartelli che vanno dai piu' noti 'Ci avete rotto i polmoni' e 'There's no planet B' fino a quelli che fanno riferimento a politici nazionali come 'Salvini negazionista' e 'Bolsonaro negazionista'. L'appuntamento e' anche un'occasione per denunciare il mancato vero dibattito sul clima di queste elezioni europee: "Nessun partito fino ad oggi ha fatto quello che doveva fare - ha dichiarato Sergio, uno degli organizzatori della manifestazione - piu' che le dichiarazioni da campagna elettorale ci interessa quello che verra' dopo le elezioni europee".

Marcia per il clima: nel corteo anche lo "Zorro anti-Salvini"

Nel corteo milanese anche lo "Zorro" diventato famoso per le proteste anti Salvini. A chi gli chiede perche' si sia messo alla testa della manifestazione ha risposto: "Bisogna cambiare, Zorro e' contro le produzioni di morte e quelle inquinanti, se vogliamo cambiare il pianeta dobbiamo farlo subito". A chi gli ha fatto notare che subito dietro di lui c'e' un cartello 'Salvini negazionista', lui ha replicato: "Anche lui infatti fa parte delle cose da cambiare"

Marcia per il clima, gli slogan: "Andiamo avanti Gretini"

Fra gli slogan dei piu' piccoli, "Andiamo avanti Gretini", "Svolta drastica: stop alla plastica". I promotori ricordano che lo stesso segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha ammesso che "non c'e' piu' tempo da perdere", mentre l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change dell'Organizzazione, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, ha recentemente sottolineato che abbiamo meno di 11 anni prima di superare il punto di non ritorno. Dopo la marcia dei giovani, per il tardo pomeriggio e' in programma un secondo corteo, dal Castello a Porta Ticinese. Stasera, poi, nel giardino della Triennale, dove e' in corso l'esposizione Broken Nature basata proprio sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, i giovani di Fridays For Future sono stati invitati dal presidente Stefano Boeri assieme al direttore del Corriere della Sera e ad altri a discutere delle questioni ambientali.