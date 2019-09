Milano messa alla prova da eventi, Sala ringrazia i milanesi per la pazienza

"Con l’assegnazione a Lionel Messi del “The Best Fifa Football Awards” di ieri sera al Teatro alla Scala si è conclusa a Milano una settimana che se da un lato ha messo la nostra città al centro del mondo allo stesso tempo ha messo a dura prova tutti noi. Ospitare in pochi giorni gli eventi della moda, il derby, il concerto di Jovanotti e il premio al miglior calciatore del 2019 non è stato facile, ma tutto ha funzionato perfettamente. Per questo voglio ringraziare le forze dell’ordine e gli organizzatori per il loro impegno. Ringrazio però in particolar modo i milanesi per la pazienza che hanno dimostrato. La ricerca del lavoro e di più opportunità per tutti è una via obbligata per noi e la percorreremo con la nostra capacità di affrontare le difficoltà. Grazie ancora", questo il messaggio di Beppe Sala ai milanesi postato sulla pagina facebook del sindaco.