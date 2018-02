Metropolitana rossa Milano

MILANO: BRUSCA FRENATA DELLA M1, INTERVIENE PRONTO SOCCORSO

Tanto spavento ma nessun ferito. Una brusca frenata del conduttore di un convoglio della metropolitana di Milano, la M1 a Cairoli, ha fatto intervenire il pronto soccorso, per accertare che non ci fossero feriti. Diversi viaggiatori sono coinvolti, "ma a una prima valutazione non c'è nessuno ferito, tutti codici bianchi", riferisce l'Areu Lombardia. Sul posto sono state mandate quattro ambulanze e un mezzo di soccorso con infermiere.