Milano, minaccia di farsi esplodere: rimpatriato in Tunisia



Aveva minacciato di farsi esplodere in commissariato, a Milano. Per questo motivo l'uomo, un tunisino di 30 anni, è stato rimpatriato su decisione della questura del capoluogo lombardo. Pregiudicato, in quartiere di Porta Venezia, è noto come violento spacciatore.