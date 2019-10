Milano, minacciata e violentata in via Pasteur. Passante dà l'allarme

Emilio Graviel Baldes, un uomo di 49 anni di origini peruviane, e' stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 19 anni. L'aggressione è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, attorno all'1.30, in via Pasteur, a pochi passi da via Padova. La ragazza e' stata avvicinata dall'uomo che impugnava una bottiglia di vetro con cui l'ha minacciata di morte. Dopo averla colpita con schiaffi e pugni al volto, l'ha obbligata ad ad avere un rapporto sessuale. La 19enne ha tentato di difendersi, senza però riuscire a divincolarsi. A dare l'allarme e' stato un passante che ha assistito alla scena. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono arrivati mentre l'aggressore stava ancora violentando la 19enne. Quest'ultima e' stata trasportata alla clinica Mangiagalli. L'aggressore è stato condotto invece al carcere di San Vittore. L'uomo e' un irregolare con precedenti.