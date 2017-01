Milano, mix di creatività e innovazione, è regina del turismo congressuale

Milano 2017

Attrattività internazionale, un mix di creatività e innovazione, un Pil quasi pari a quello dell’Irlanda: i numeri incoronano Milano come capitale del turismo, sia sul versante leisure che, in modo particolare, su quello congressuale.

Se Roma è la capitale politica d’Italia, non ci sono dubbi che Milano sia la locomotiva economica del nostro Paese: è proprio qui, infatti, che viene prodotto il 10 per cento del Pil nazionale, di cui una fetta consistente è rappresentato dal segmento del turismo, sia leisure che congressuale, che grazie all’effetto Expo ha dato nuova spinta all’attrattività della città, anche a livello internazionale.

Milano capitale del turismo. È questa la sintesi che arriva dalla ricerca Milan By Numbers 2015 fatta per Bit - Borsa Internazionale del Turismo, e presentata nei giorni scorsi nel capoluogo lombardo, che viene descritto come una città in continuo sviluppo, con un tasso del Pil paragonabile a quello dell’Irlanda e un mix interessante di creatività e innovazione: tutto questo si traduce in un’offerta turistica sempre più ampia e apprezzata.

Il boom per l’Expo. Guardando più in dettaglio i numeri del settore travel, i consuntivi relativi al 2015 (e dunque quelli su cui è forte l’effetto dell’Expo) parlano di un totale di 11.741.374 pernottamenti in città, la maggioranza dei quali (7.258.350) di provenienza internazionale, con un tasso medio annuo di occupazione delle stanze di hotel che si è avvicinato al 70 per cento. E le prime stime sul 2016 appena passato segnalano una tenuta fra l’1,5 e l’1,8 per cento, dopo gli inevitabili record del 2015.

Al top nei congressi. Una delle ragioni per cui Milano è la capitale del turismo congressuale è anche nella grande disponibilità di luoghi adatti, come si può vedere sul portale Meeting Hub, la piattaforma di riferimento per l’industria Mice, che rivelano come la città sia terza in Europa per superficie espositiva coperta e settima per superficie totale dedicata a congressi ed eventi. E i numeri sottolineano ulteriormente questo primato, visto che quasi il 20 per cento dei pernottamenti totali è generato proprio da turisti arrivati per partecipare a un meeting a Milano, grazie a un’offerta che vanta 220 sedi congressuali solo a Milano città.

Offerta e qualità. Secondo l’Osservatorio italiano dei Congressi e degli Eventi, soltanto nel 2015 l’area metropolitana ha totalizzato 33.718 meeting ed eventi, a cui hanno preso parte 2,27 milioni di persone, e ha ospitato 93 congressi associativi internazionali con 64.110 partecipanti, scalando la classifica mondiale fino alla posizione numero 21 a livello assoluto per manifestazioni di questo tipo.

Scalare la classifica. È Roberto Nelli, responsabile scientifico del Lamci (che ha condotto lo studio) a commentare che “i numeri di Milano, specialmente quelli relativi a ricerca, innovazione e creatività mostrano come la città sia in grado di sostenere la competizione internazionale nel turismo d’affari, offrendo strutture e competenze di alto livello”. La sfida per il prossimo futuro, dunque, è diventare ancora più attrattiva per il segmento meeting, incentive e congressi.

Gli interventi previsti. Un obiettivo ambizioso che andrà raggiunto anche attraverso un’agenda di eventi fitta e di livello mondiale, oltre che importanti trasformazioni urbanistiche: solo per citare in modo sintetico gli interventi previsti, si va dalla riprogettazione di 1,25 milioni di metri quadrati di scali ferroviari dismessi al completamento dei progetti Porta Nuova e Citylife, e poi ancora la realizzazione di nuovi poli culturali firmati da archistar internazionali, come la nuova Fondazione Feltrinelli di Herzog & De Meuron o la Fondazione Prada ideata da Rem Koolhaas, fino alle prospettive aperte dall’insediamento nell’ex area Expo del progetto Human Technopole e del nuovo campus della Statale.

La Bit 2017. E proprio per cercare di trasformare queste opportunità in business che la Bit 2017, in programma agli inizi del mese di aprile, riserva al business travel un posto di primo piano, dedicando un'area portante al settore Mice dove, oltre agli appuntamenti “canonici” di incontri, sono previsti anche momenti di approfondimento e scambio su dati e tendenze.

Alessia Baldassarre