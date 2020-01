Moda Uomo, a Milano dal 10 gennaio



La prossima edizione di Milano Moda Uomo è in programma dal 10 al 14 gennaio a Milano. Quest’edizione prevede 80 collezioni, di cui 26 sono le sfilate, 49 le presentazioni (di cui 10 di designer inglesi, 5 di designer italiani). Come spiega Camera della moda italiana, in una nota, sono 5 le presentazioni su appuntamento, 19 gli eventi moda e 6 gli eventi culturali. Milano Moda uomo aprirà venerdì 10 gennaio con le sfilate di Dsquared2, che celebrerà il suo 25esimo anniversario con un evento alle 22.30, e di Ermenegildo Zegna. Tornano a sfilare durante la fashion week milanese Gucci, che chiuderà le sfilate martedì 14, Iceberg, Miaoran, Msgm, N.21, Prada e Salvatore Ferragamo.



Debuttano sulle passerelle di Milano Moda uomo: Fabio Quaranta che sfilerà supportato da Camera della moda, il danese Han Kjøbenhavn e il cinese Reshake. "Siamo molto soddisfatti della collaborazione, in quest’edizione, con il British Fashion council e Confartigianato Imprese e siamo grati al Mise e Ice per il loro supporto. Come Cnmi siamo convinti che la collaborazione con Bfc sia, per entrambi, una preziosa opportunità per realizzare un importante lavoro di congiunzione e unione tra i nostri mondi", ha spiegato, in una nota, il presidente di Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa. "Questo progetto darà a Cnmi la possibilità di espandere i suoi orizzonti e di rendere Milano Moda uomo ancora più internazionale. Ospitare le sfilate di stilisti emergenti internazionali è una sfida che ci entusiasma. Come Cnmi siamo felici di accogliere a Milano un pubblico internazionale, con la volontà di creare un’atmosfera confortevole. Ci auguriamo che poter conoscere e osservare studenti promettenti del mondo della moda, in arrivo dal Regno Unito, possa farci scoprire quali saranno le prossime evoluzioni nel mondo della moda e i trend delle nuove generazioni"; ha aggiunto Capasa. L'industria della moda italiana, nei primi nove mesi dell'anno ha messo ha segno una buona performance delle esportazioni (+6 per cento nei 9 mesi rispetto al 2018), con risultati particolarmente positivi verso Giappone (+10,8 per cento), Corea (+15,7 per cento), Usa (+7,8 per cento), Regno Unito (+6,8 per cento), Francia (+5,5 per cento) e Cina (+5,2 per cento), a cui si sommano flussi crescenti verso la Svizzera, piattaforma logistica verso gli Usa, il resto d’Europa e l’Asia. (imprese-lavoro.com)