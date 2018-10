Milano Montagna Festival: presentata a Malpensa "Alpi" di Armin Linke

Osservando una foto di Armin Linke si percepisce realmente sulla pelle il gelo sferzante o il tepore estivo che l’obiettivo del fotografo e filmmaker italo-tedesco riesce a ritrarre a seconda della stagione in cui è stata scattata. Non è un caso che si intitoli Alpi, come le maestose cime che rappresenta, e non è neanche un caso che a farne da cornice sia l’aeroporto del nord Italia ribattezzato “l’aeroporto delle Alpi”: Malpensa, che diventa una vera e propria “incubatrice” di cultura.

L’installazione site-specific Alpi è la protagonista dell’inaugurazione del Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018, nato da una collaborazione tra Vibram e SEA, in programma dal 25 al 28 ottobre a BASE Milano.

Un festival dedicato alla promozione della cultura della montagna e dello sport outdoor, che alla sua quinta edizione inaugura un Fuori Festival con eventi che porteranno un soffio di vento di montagna a Milano dal 22 al 28 ottobre.

SEA, organizzatrice e partner dell’evento, ha eletto la Porta di Milano dell’aeroporto di Malpensa come scenario della mostra di Armin Linke, come ha dichiarato ad affaritaliani.it il Responsabile Public Affairs Maurizio Baruffi: “SEA vuole ribadire e consolidare il legame tra Malpensa e le Alpi attraverso progetti di arte e cultura, come la mostra di Armin Linke, perché ritiene che sia lo scenario perfetto”.



Luciano Bolzoni, Responsabile Arts and Cultural Projects di SEA, ha ribadito : “Questa è l’undicesima mostra che ospitiamo alla Porta di Milano del Terminal 1 ed è un piacere per SEA ribadire sempre di più l’indole artistica dell’aeroporto di Malpensa”.



La mostra di Armin Linke, una delle iniziative più attese del Festival, è composta dal film Alpi (2010, basato su una ricerca di Piero Zanini, Renato Rinaldi e Armin Linke) e da nove fotografie che analizzano e approfondiscono la rappresentazione del paesaggio alpino.

L’artista presenta le Alpi come un “laboratorio unico della modernità”, approfondendo due tematiche precise: da un lato, analizzando la rappresentazione delle Alpi, ovvero come sono raccontate agli altri nei luoghi turistici, nella pubblicità, nei musei, nei modelli astratti degli scienziati, ma anche nella costruzione identitaria dei suoi abitanti, come luogo di pratiche millenarie, come la transumanza, o di antichi riti religiosi, come i pellegrinaggi; dall’altro, come le Alpi sono abitate e frequentate, ovvero come luogo di residenza permanente, di soggiorno temporaneo, di lavoro o di svago turistico e sportivo.

Come ha raccontato Armin Linke ad affaritaliani.it: “Ho voluto lavorare sulla rappresentazione del paesaggio delle Alpi, ovvero su come le Alpi sono e sono state rappresentate”.



Per l’artista, solo una ricomposizione d’immagini delle Alpi può rendere possibile la comprensione delle complessità e delle tensioni che si creano dentro le dimensioni locali e globali del processo storico, e quella dell’esperienza quotidiana che nasce da questa tensione con le sue conseguenze sullo spazio circostante.

MILANO MONTAGNA

Milano Montagna, nato nel 2013 da un’idea di Francesco Bertolini e Laura Agnoletto e prodotto dall’associazione culturale MISIAD, è la manifestazione annuale che promuove la cultura della montagna a 360° attraverso sport, esperienze, storie, innovazione, action sport, contest, design, film e mostre. Da sempre è ospitato all’interno dei luoghi iconici di Milano, come Università Statale di Milano, Expo Gate, Fabbrica del Vapore, UniCredit Pavilion e Fondazione Feltrinelli. Da quest’anno è anche Fuori Festival con eventi diffusi in città.

La co-fondatrice e Art Director Laura Agnoletto ha annunciato ai microfoni di affaritaliani.it le novità previste dall’edizione 2018: “Quest’anno abbiamo organizzato un Fuori Festival che porterà in giro per Milano tantissimi eventi interessanti, non solo per gli appassionati di montagna. Siamo felici di questa iniziativa e speriamo che in futuro diventi un appuntamento imperdibile”



Grande movimento in arrivo, dunque, per la città di Milano. Roberta Guaineri, Assessore a Sport, Turismo e Qualità della Vita del Comune di Milano si è mostrata entusiasta della manifestazione e ha confessato ad affaritaliani.it: “Il Milano Montagna Festival promuove la montagna nella città di Milano e merita per questo di essere valorizzato sempre di più, non solo per gli appassionati. È un appuntamento che narra la montagna in ogni suo aspetto e che ogni anno avvicina moltissimi cittadini milanesi”



ARMIN LINKE

Il fotografo e filmmaker Armin Linke (1966, Milano), lavora a un archivio a crescita progressiva sulle diverse attività umane e i nuovi paesaggi naturali e artificiali, rappresentando situazioni in cui i confini tra finzione e realtà si fanno sempre più esili fino a diventare invisibili. La sua pratica interroga la fruizione e la distribuzione delle immagini e l’interazione con il contesto produttivo ed espositivo. Armin Linke è stato Research Affiliate al MIT Visual Arts Program di Cambridge, MA e docente presso presso il dipartimento di Arti Visive dell’Università IUAV di Venezia e la Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Il suo film Alpi sulla percezione del paesaggio alpino contemporaneo è stato premiato alla IX Biennale di Architettura di Venezia.

ARMIN LINKE. ALPI

Aeroporto di Milano Malpensa, Porta di Milano (Terminal 1)

22 ottobre – 9 novembre 2018

Orari: dalle 8.00 alle 22.00

Ingresso libero