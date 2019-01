Milano, Monza e Lodi: nel 2019 l'economia crescerà. I dati settore per settore

IMPRESE.LAVORO - Milano - Come sarà l’economia nel 2019? Le previsioni per il periodo 2018-2021 per Milano, Monza Brianza e Lodi nello scenario di ottobre 2018 stimano un aumento complessivo del valore aggiunto pari a +1,2%, trainato dall’incremento di costruzioni (+1,7%) e industria (+1,6%). Bene le previsioni per servizi (+1,1%) e settore agricolo (+0,9%). Una crescita che si riflette anche nelle stime del reddito delle famiglie che a fine periodo collocano il reddito disponibile a +2,6% e un tasso di disoccupazione al 4,9%. Emerge da un’elaborazione dell’ufficio studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Prometeia ad ottobre 2018.

Le previsioni per il periodo 2018-2021 per Milano nello scenario di ottobre 2018 stimano un aumento complessivo del valore aggiunto pari a +1,2%, trainato dai settori dell’industria (+1,6%) e delle costruzioni (+1,6%). Bene anche le previsioni per servizi (+1,1%) e settore agricolo (+0,6%). Una crescita che si riflette anche nelle stime di aumento del reddito delle famiglie che a fine periodo è previsto del +2,6% e un tasso di disoccupazione al 4,9%. Le previsioni per il periodo 2018-2021 per Monza Brianza nello scenario di ottobre 2018 stimano un aumento complessivo del valore aggiunto pari al +1,2%, trainato dall’incremento di costruzioni (+1,7%) e industria (+1,5%). Positive anche le previsioni per servizi (+1%) e settore agricolo (+0,9%). L’incremento del reddito delle famiglie a fine periodo è stimato intorno al +2,9% mentre il tasso di disoccupazione è al 5%. Le previsioni per il periodo 2018-2021 per Lodi nello scenario di ottobre 2018 stimano un aumento complessivo del valore aggiunto pari al +1,2%, trainato dall’incremento delle costruzioni (+1,8%) e dell’industria (+1,5%) . Positive anche le previsioni per il settore agricolo (+1,3%) e per i servizi (+1,1%). L’aumento del reddito disponibile delle famiglie a fine periodo si stima intorno al +2,7% e il tasso di disoccupazione al 4,9%.