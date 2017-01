Milano, morto 'ghisa' Tindaro Scurria: ha vinto l'Ambrogino nel 2008



"È stato un agente prezioso per la Polizia locale e un grande esempio di generosità che ha onorato la divisa". Con queste parole l'assessora alla Sicurezza, Carmela Rozza, ha commentato la scomparsa improvvisa di Tindaro Scurria, ex agente di polizia locale di Milano, per anni impegnato in attività solidaristiche come quella di portare da mangiare ai senzatetto, che nel 2008 aveva ricevuto l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza consegnata da Palazzo Marino.



"Non ho avuto il tempo per conoscerlo di persona - ha aggiunto Rozza - ma da ciò che mi è stato raccontato, dai colleghi che lo amavano e lo stimavano, la sua scomparsa è una grave perdita per Milano".