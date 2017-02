Milano, multa ai baby-calciatori: le loro urla disturbano i vicini

Baby calciatori

Una società calcistica di Bande Nere, Milano, è stata costretta a pagare 90 euro di ammenda per "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone": a presentare l'esposto che ha portato al decreto penale emesso dall'ufficio del gip di Milano sono stati alcuni residenti delle case vicine, che si sono rivolti alla Polizia locale per gli schiamazzi e le urla di gioco provenienti dai campi. Particolarmente fastidiosi, risulterebbero i colpi dei palloni che colpiscono il muro di cinta ed i fischietti. Al pomeriggio giocano i ragazzi, alla sera gli adulti. Ed i vicini residenti si innervosiscono, litigano tra loro, non riescono a riposare. Questa la denuncia presentata in procura lo scorso 20 aprile e che ora ha portato all'emissione del provvedimento, con tanto di rilevazioni di Arpa che hanno certificato come effettivamente vicino al campo sia superata la soglia di legge.

Il legale della società sportiva, Paolo Antimiani, ha tuttavia depositato opposizione al decreto penale: "In una società in cui i bambini sono sempre più spesso chiusi in casa - ha detto a Repubblica -, è assurdo e grave impedire loro di giocare a pallone. Dopo avere vietato come spazio di gioco i marciapiedi, i cortili e alcuni parchi, si arriva al paradosso finale. Quel campo esiste dagli anni Quaranta, prima che fossero costruite le case intorno. Se non lasciamo che i piccoli giochino a pallone, non lamentiamoci poi se in Italia nascono sempre meno giovani talenti".