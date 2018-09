Milano, musulmani in processione sotto il Pirellone per la ashura. Le foto

Si sono ritrovati a decine, sotto il Pirellone, in piazza Duca d'Aosta, per celebrare la Ashura, una delle più importanti feste religiose islamiche. Uomini e donne in professione nei giorni 9 e 10 del mese di muharram, che quest'anno cadono il 20 e 21 di settembre secondo il calendario solare.

Istituita secondo la tradizione dal profeta Mohammed, la Ashura è una festa diffusa tanto nel mondo sunnita quanto in quello sciita, seppure con modalità e significati diversi. Per i sunniti mantiene il significato che aveva in origine: due giorni di digiuno (la sua istituzione è precedente a quella del ramadan) sull'esempio dello Yom Kippur ebraico. Per gli sciiti, a questo elemento, si è aggiunta la commemarazione del martirio dell'imam al-Husayn ibn Ali e dei suoi 72 seguaci, che diede vita allo scisma tra sciiti e sunniti dando alla festa connotati luttuosi. Alcuni di loro si flagellano colpendosi con le mani sulla testa e sul petto.