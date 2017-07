Milano, nasce il gruppo consiliare 'Insieme'. Sala: "Sono tranquillo"



Nasce anche a Milano il gruppo consiliare "Insieme per Milano", che si rifà all'esperienza politica lanciata il primo luglio a Roma da Giuliano Pisapia e Pierluigi Bersani. Ma questo, secondo il sindaco, Giuseppe Sala, non dovrebbe minare la stabilita' della maggioranza in Comune: "Sono tranquillo. Sono venuti da me a confermarmi la volonta' di lavorare insieme sugli obiettivi della giunta". "Mi sembra una conseguenza naturale di quello che sta succedendo a livello nazionale - ha riflettuto questa mattina il primo cittadino conversando con i giornalisti - Sono positivo sulla nascita di questo gruppo che non toglie niente alla forza del Pd ma che aiuta a definire i perimetri all'interno del Consiglio". Sala e' convinto che "non cambiera' molto" ma ha "apprezzato" che i rappresentanti del nuovo gruppo si siano recati da lui "per confermare la fedelta' alla linea" della giunta.

LE REAZIONI E I COMMENTI

ELENA COMELLI (SINISTRA X MILANO): "ANCORA PIU' FORTI PER LA CITTA'" - “La nascita del nuovo gruppo consiliare Insieme x Milano non può che essere una notizia positiva e in continuità con i nostri valori e quelli della Milano che crede nell'uguaglianza, nell’accoglienza e quei valori che hanno fatto e continuano a fare grande la nostra città”, così Elena Comelli, portavoce di Sinistra x Milano, commenta la creazione del nuovo gruppo consiliare Insieme x Milano. E aggiunge: “Sinistra x Milano non crede nei muri né negli steccati ed è nata per aggregare e includere chi vuole lavorare per il buon governo, per la legalità e per la difesa del territorio e lo sviluppo della nostra città. Questo gruppo è la nostra rappresentanza istituzionale e

auspichiamo che la collaborazione tra territorio e gruppo possa rafforzare la nostra proposta politica e il nostro lavoro per una Milano che non rinunci al percorso e alla direzione degli ultimi 6 anni. Buon lavoro quindi ad Anita, Paolo, David, Natascia, Emmanuel e buon lavoro a tutti”.

CINQUE STELLE MILANO: "SCELTA SINTOMATICA DI DISCONTINUITA'" - "Auguriamo buona fortuna e buon lavoro al nuovo gruppo consiliare 'Insieme per Milano', costituito da consiglieri storicamente di sinistra. Una scelta la loro che, oltre a mettere in evidenza le difficoltà interne alla maggioranza, è sintomatica della volontà dei cinque consiglieri aderenti di manifestare la loro discontinuità con la politica e le scelte del Pd milanese e nazionale. Non ci resta che augurarci che i consiglieri di 'Insieme per Milano' vorranno impegnarsi per raddrizzare una serie di scelte del sindaco e alla giunta evidentemente errate, in primis in materia urbanistica e ambientale e che la loro azione possa corrispondere sempre agli interessi dei milanesi e si mantenga ben distante dalle derive renziane nelle quali si trova ormai impantanato il PD". Così il M5S Milano in una nota.