Milano, nasce inEDI: coworking per professionisti degli effetti visivi

InEDI

E' stato inaugurato a Milano, zona Paolo Sarpi, inEDI, spazio di coworking pensato in particolare per i professionisti degli effetti visivi e dei contenuti digitali. L'iniziativa è di EDI, Effetti Digitali Italiani, azienda di riferimento per gli effetti visivi nel mondo del cinema e della pubblicità, che ha voluto creare un nuovo polo culturale finalizzato alla condivisione di idee, di opportunità formative e professionali, oltre che di spazi e scrivanie.



Cinquanta le postazioni disponibili in via Giovanni Bertini 11, con sala cinema, teatro di posa, un’area relax e diversi servizi tra cui anche un barber shop. E ancora, un’area relax con biliardo, videogiochi, simulatore di guida e biliardino. InEDI è alimentato al cento per cento da energia proveniente da fonti rinnovabili e le scrivanie sono realizzate con materiale riciclato. La cucina è rifornita con prodotti biologici a chilometro zero.

“L’obiettivo è promuovere l’aggregazione tra operatori e artisti, favorire uno scambio di idee ed esperienze, organizzare eventi formativi insieme alle migliori università e scuole con cui collaboriamo, come la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, l’Università IULM e il dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano - dice Francesco Grisi, socio fondatore di EDI. - Vorremmo che inEDI diventasse un incubatore e un acceleratore per freelance e startup, grazie al supporto dell’esperienza e delle competenze che abbiamo maturato in sedici anni di attività nel mondo della pubblicità e del cinema, nazionale e internazionale”.

Per i professionisti, recita una nota, è un’occasione per ricevere consigli sia tecnici, relativi ai VFX e alle proprie attività, sia di natura legale o commerciale. Per gli studenti e i giovani in cerca di lavoro, inEDI che si propone come “vivaio” in cui EDI intende coltivare i professionisti del futuro, diventa un contesto ideale per emergere. “Le prospettive anche da questo punto di vista sono ottime, dato che negli ultimi anni le richieste di VFX sono aumentate in modo significativo, soprattutto da parte del mercato estero cinematografico e ciò fa presupporre che in futuro ci sarà una crescita della domanda di figure esperte negli effetti visivi”, aggiunge Grisi.