Milano: nel 2017 diminuiti furti e rapine, aumentate le truffe



Calano nel 2017 i reati commessi a Milano, con una diminuzione dei furti, un lieve calo delle rapine, ma un aumento delle truffe e delle frodi informatiche. Secondo i dati diffusi oggi dalla Polizia nel corso della conferenza stampa di fine anno del Questore Marcello Cardona, al 15 dicembre scorso i reati sono diminuiti del 6,2%, scendendo da 110.810 a 103.578. I furti sono passati da 95.700 a 87.900 (-8,2%), le rapine da 2834 a 2786 (-1,6%), mentre truffe e frodi salgono del 25,2% da 5755 a 7210. Giu', da 10 a 8, gli omicidi, e da 309 a 277 le violenze sessuali.

Nel dettaglio i furti in abitazione scendono del 21% a 6391, quelli di auto del 14,2% a 5389. Quanto alle rapine, quelle in abitazione calano da 135 a 91, quelle in banca da 41 a 19 e in Posta da 15 a 5. Aumentano invece le rapine per strada, +8,4% a 1933. In calo inoltre i reati di violenza domestica, -16,6% a 504 i maltrattamenti in famiglia, -24,7% a 340 i casi di stalking. Considerando le province di Milano e Monza Brianza i reati mostrano un calo dell'8,2% a 156.932. La Polizia ha effettuato 3548 arresti a Milano (+7,5%) e 4121 nelle due province (+14,4%).