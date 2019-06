Milano, neonato muore in ospedale: disposta l'autopsia

Neonato morto dopo pochi minuti all'ospedale Macedonio Melloni di Milano: il piccolo era venuto al mondo all'alba di sabato ed ora i genitori, una coppia di egiziani, accusano i medici per il decesso del figlio. Avrebbero rilevato le difficolta' a venire alla luce del neonato e l'utilizzo da parte dei medici di una ventosa: sotto accusa sono i tempi - diversi minuti in cui sarebbe rimasto incastrato - che a dire dei genitori ne avrebbe provocato il soffocamento. Questa la nota dell'ospedale, che respinge le accuse: "in arresto cardiocircolatorio dopo pochi minuti dal parto, il bimbo e' stato tempestivamente rianimato dai professionisti esperti presenti: rianimatore e neonatologo. Nonostante le manovre svolte secondo le linee guida nazionali e internazionali (2015 American Academy of Pediatrics e American Heart Association), il cuore non ha ripreso a battere. E' stata disposta l'autopsia dall'autorita' giudiziaria e siamo in attesa di conoscere le cause di questa terribile tragedia".