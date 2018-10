Milano, neonato muore in un appartamento in Lorenteggio. Ipotesi asilo abusivo

Milano, neonato muore in un appartamento in Lorenteggio

Un bambino di 45 giorni è morto all'interno di un appartamento in Lorenteggio, largo Gelsomini. Il piccolo è figlio di genitori del'est Europa ed in quel momento era accudito da una baby sitter peruviana che ha lanciato l'allarme nel primo pomeriggio di oggi, quando si è accorta che il piccolo non respirava. Inutili i tentativi di rianimare il neonato, portato al Buzzi. Da una prima analisi sembra che la causa della morte possa essere un rigurgito. I carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia Magenta sono intervenuti effettuando un sopralluogo all'interno dell'appartamento all'ottavo piano. In casa c'era anche il gemellino del neonato. I carabinieri hannno portata in caserma la baby sitter per ascoltare la sua versione. Intanto stanno verificando un'informazione raccolta dai vicini, secondo la quale, come riporta Repubblica, l'appartamento all'ottavo piano ospitava un asilo abusivo.