Milano, niente Olimpiadi: Parigi nel 2024 e Los Angeles nel 2028

Olimpiadi

Niente Giochi Olimpici per Milano: ieri a Losanna il Cio ha votato all'unanimità la doppia assegnazione delle Olimpiadi del 2024, che si svolgeranno a Parigi, e del 2028, a Los Angeles. Delusione soprattutto per il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, che più di tutti aveva accarezzato il sogno. Ed anche il suo assessore Antonio Rossi non nasconde il proprio rammarico: "Peccato per l’occasione persa, ne avremmo approfittato per costruire quelle strutture sportive che ancora mancano a Milano. Spero che il Comune le realizzi ugualmente". Del resto, come chiarito anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò, le candidature di Parigi e Los Angeles si presentavano nettamente avvantaggiate: "Sono state premiate le città che hanno usato coerenza e serietà, ricordiamocene". Resta accesa la fiamma che porta alle Olimpiadi invernali del 2026, ma l'assegnazione a Milano dovrebbe passare attraverso il cambiamento di alcune regole del Comitato olimpico. Meglio non farsi troppe illusioni, insomma.