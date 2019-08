Milano non va veloce: stop al servizio di monopattini a noleggio

Il caso dello stop forzato al servizio di monopattini a noleggio è davvero sorprendete. Nella città che vuole essere city, non si è in grado di stare al passo con lo sviluppo. È possibile che si debba diffidare una serie di aziende dallo svolgere un servizio, inoltre che pare apprezzato dai cittadini e utile a ridurre traffico e smog, solo perchè non si è stati in grado di creare un quadro normativo? Stiamo parlando di monopattini, non aerei da guerra. Lo stesso problema si era presentato anni fa, 4 per la precisione, con il servizio risciò. Anche li grandi promesse di rapidi quadri normativi, passarono 3 anni per riuscire ad avere un paio di regole. O forse si è voluto ancora una volta cercare di fermare lo sviluppo che avviene a prescindere dalla volontà e dal controllo della pubblica amministrazione? Speriamo che il Sindaco non voglia recarsi a Roma per giurare come premier in monopattino. Rischia di essere bloccato alla partenza.