Milano, nonno e nipote falsi tecnici della caldaia truffavano anziani

Due italiani di 59 e 18 anni, nonno e nipote, sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Milano con l'accusa di truffa ai danni di anziani e non. Si vestivano da idraulici e poi, tramite dei falsi siti internet truffavano le persone che cercavano online dei professionisti per il controllo delle condizioni della caldaia. Da siti internet fasulli, riconducibili a due marchi noti in materia di caldaie, l'utente accedeva direttamente a due numeri di cellulare che lo mettevano in contatto con i falsi idraulici che, su appuntamento, verificavano e attestavano falsamente le condizioni della caldaia. I due, vestiti da idraulici, con il rilascio di false fatture intestate a ditte inesistenti e con partite Iva non rintracciabili in camera di commercio, tranquillizzavano gli utenti sullo stato delle loro caldaie. Oltre 300 i casi ancora da verificare.