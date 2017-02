Milano, nuova pista e nuovo campo all'arena civica



Al via i lavori di rifacimento della pista di atletica e delle altre dotazioni sportive, compreso il campo centrale. Avviato a Palazzo Marino il percorso per il restyling dell'arena civica di Milano: l'Amministrazione sta dando seguito all'impegno di restituire alla città uno dei suoi impianti vitali per lo sport, in modo da garantirvi la prosecuzione dell'attività e con l'ottica di dare la possibilità di organizzare manifestazioni ad alto livello e offrire agli atleti le condizioni per realizzare tempi importanti nelle varie discipline.



L'intervento, per il quale la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di importo stimato in 2 milioni e mezzo, prevede il rifacimento integrale della pista, con la rimozione dell'attuale pavimentazione e la posa del nuovo manto; analogamente verrà rimosso anche il campo e realizzato completamente nuovo. Inoltre, fanno parte del progetto anche la realizzazione di nuove pedane e cordoli per le varie discipline sportive e tutti quegli interventi preliminari ai rifacimenti delle superfici, come gli scavi e la posa di predisposizioni per attraversamenti tecnologici, il drenaggio del campo, la rete di scolo delle acque piovane.