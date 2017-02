Milano, nuova sede Microsoft: "Un edificio 4.0, aperto alla città"



Microsoft Italia ha inaugurato la nuova sede milanese nell'edificio progettato dallo studio Herozg & De Meuron per la Fondazione Feltrinelli nel quartire di Porta Volta.



Uno spazio 'aperto' alla citta' che riunisce sia gli uffici per i dipendenti, sia una showroom che locali per la didattica o per professionisti o aziende che vogliono sperimentare le tecnologie informatiche. "Questo e' il compimento di un progetto iniziato due anni fa - ha detto l'a.d. Carlo Purassanta in una conferenza stampa - il concetto e' quello di uscire dai tradizionali uffici chiusi solo per i collaboratori, questo e' uno spazio aperto, tutti possono vedere dentro, tutti possono entrare, ci sara' un flusso costante di visitatori perche' siamo dentro la citta'". Per la nuova 'Microsoft House' l'investimento ammonta a 10 milioni di euro, impiegati per l'approntamento dei locali, 7500 metri quadri distribuiti su sei piani, a cui si aggiungeranno 10 milioni di spese annue per il funzionamento. "Sono spazi flessibili - aggiunge Purassanta - che possono essere configurati secondo le esigenze, e dinamici, perche' nessuno avra' una propria scrivania".