fonte: twitter

Milano, nuovi controlli di polizia e carabinieri in Stazione Centrale



Nuovi controlli delle forze dell'ordine in stazione Centrale. Gli agenti sono presenti anche con unità cinofile. L'operazione fa seguito a quella di una settimana fa, quando furono controllati circa duecento stranieri in piazza Duca d'Aosta



Un servizio di prevenzione e controllo disposto dal Questore di Milano Marcello Cardona d'intesa con il prefetto di Milano Luciana Lamorgese. A dirigere i controlli sono il dirigente del commissariato Scalo Romana Angelo De Simone e quello del commissariato di Cinisello Balsamo Anna Bruno, che coordinano personale della Questura con equipaggi delle Volanti, della Polmetro, del Commissariato Garibaldi Venezia, con l'impiego di Unità cinofile antidroga e da ordine pubblico e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e con la presenza di personale della Polizia Scientifica, della Digos, della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione. Per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono impiegati equipaggi dei reparti Mobili e dell'Arma dei carabinieri.



Il dirigente del compartimento della Polfer per la Lombardia provvede ai controlli all'interno della stazione. Al lavoro ci sono anche personale del 118 e dell'Atm. I militari e il personale della polizia stanno operando in Piazza Duca d'Aosta, Piazza Luigi di Savoia e Piazza IV Novembre e nelle vie di accesso allo scalo ferroviario. Con l'aiuto di Atm è stato anche chiuso il varco di accesso alla metropolitana dalla piazza Duca D'Aosta.