Milano, oggi test gratuiti per la diagnosi dell’epatite C

Milano, test gratuiti per la diagnosi dell’epatite C



Il Centro diagnostico italiano aderisce alla Giornata mondiale contro l’epatite, proclamata per il 28 luglio dall’Organizzazione mondiale della sanità, dando la possibilità di effettuare gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV). In caso di positività al test verrà effettuato un prelievo ematico per confermare la diagnosi.



Dopo la campagna lanciata in occasione del 100° Giro d’Italia, Cdi rinnova il suo impegno nella lotta all’epatite C con un’iniziativa gratuita presso le sedi di Milano, Cernusco sul Naviglio e Rho. Le attività di sensibilizzazione e prevenzione dell’epatite C proseguiranno con il Milano Rally Show in programma il prossimo 4 e 5 agosto a Milano. Alla vigilia della partenza per le vacanze per la maggior parte degli italiani, l’iniziativa intende anche essere l’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle precauzioni per chi si dirige verso mete esotiche o destinazioni dove non è garantita un’assistenza sanitaria adeguata per evitare il contagio: il virus HCV si trasmette prevalentemente con sangue infetto, pertanto è necessario fare attenzione a tutti quei trattamenti medici d’urgenza, come estrazioni di denti o suturazione di ferite, in cui potrebbero essere impiegati strumenti non perfettamente sterili.