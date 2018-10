Milano, parcheggio di Pagano in mano ai venditori abusivi

Parcheggio di interscambio di Pagano sempre più in mano ad immigrati e venditori abusivi. Punta l'indice su una situazione di crescente difficoltà di convivenza il vicecapogruppo di Forza Italia a Milano Alessandro De Chirico : "La presenza dei vu cumprà, all’inizio tutto sommato tollerata, è ormai sempre più invadente. Dalla vendita di fazzoletti e accendini si è passati all’insistente questua. Fortunatamente non ho notizia di aggressioni o di ritorsioni sulle autovetture in sosta se non si lascia una moneta. Sta di fatto che il gruppo di baldi ragazzi dell’Africa nera lì si sentono a casa e liberi di fare quello che vogliono. C’è anche chi si mette comodo all’ora della preghiera. Dei vigili di quartiere nemmeno l’ombra. Caro sindaco Sala, dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave prima che la situazione sfugga di mano come in altri luoghi della città?"