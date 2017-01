Milano, Parisi contro Sala: "Non recupera forza col nuovo esecutivo"

Stefano Parisi

PARISI CONTRO SALA

"La conferenza stampa con il Ministro De Vincenti convocata in tutta fretta è tutt'altro che un segnale di forza e rilancio. Come capisce chiunque si tratta del contrario: una toppa messa sul buco creato con la negazione dei fondi governativi al piano periferie dell'Amministrazione Comunale. Le dichiarazioni di Comune e Governo si sforzano di rassicurare e promettere, ma purtroppo per Milano non c'è un impegno a scadenza certa". Lo scrive su Facebook Stefano Parisi.

"IL SINDACO NON RIESCE A RECUPERARE FORZA COL NUOVO ESECUTIVO"

"La sensazione - aggiunge Parisi - è che Milano sia stata in serie B e che il Sindaco non riesca a recuperare forza con il nuovo esecutivo. Leggo anche che Sala e Maroni hanno "scritto una lettera" al Presidente del Consiglio per chiedere supporto in Europa per il trasferimento dell'Agenzia Europea del Farmaco a Milano. Ma da quando il Sindaco di Milano deve mettersi in coda e scrivere una lettera al Governo su un tema così importante? Non dovrebbe esserci una linea diretta, costante e fattiva di comunicazione e di azione? Ciò che rimane all'opinione pubblica dopo queste trovate mediatiche è l' impasse che regna a Palazzo Marino. Permane una gestione estemporanea ed emergenziale della città. Non va bene. Ho chiesto da tempo al Sindaco Sala di coinvolgere le opposizioni in un Tavolo permanente con il Governo per Milano. Credo sia sbagliato continuare in solitudine - conclude - Speriamo in un cambiamento di rotta".